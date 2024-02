Terex Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Terex beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Maschinen", die im Durchschnitt ein KGV von 32 haben, auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Bereich Dividende weist Terex derzeit eine Dividendenrendite von 1,27 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,05 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -15,78 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite, wodurch die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Terex ist insgesamt positiv, basierend auf kürzlich veröffentlichten positiven Meinungen in den sozialen Medien und der positiven Aufmerksamkeit rund um das Unternehmen in den vergangenen Tagen. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird Terex derzeit als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Aktienkurs von 55,31 USD um -0,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 55,44 USD liegt. Außerdem weist der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 57,86 USD eine Abweichung von -4,41 Prozent auf. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".