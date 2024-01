Terex Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Für Terex wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43,41 Punkten, was bedeutet, dass die Terex-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Terex liegt bei 31,9, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Terex daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen zu Terex untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Terex diskutiert, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt sich ein gemischtes Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Terex-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Eine Einschätzung von Analysten zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für Terex liegt bei 59,33 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Terex-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.