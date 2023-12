Terawulf Aktie: Das ist einfach klasse!

Das Anleger-Sentiment für die Terawulf-Aktie wird derzeit als "Schlecht" bewertet, basierend auf negativen Meinungen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt jedoch interessante Ausprägungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird hingegen als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine Bewertung von "Neutral", ebenso wie der RSI25 für 25 Tage. Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 5 Bewertungen alle als "Gut" eingestuft wurden, was ein durchschnittliches Kursziel von 3,85 USD ergibt und somit ein Aufwärtspotential von 60,42 Prozent signalisiert. Insgesamt erhält Terawulf somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

