Terawulf Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Terawulf-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,81 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2,18 USD, was einer Abweichung von +20,44 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,93 USD unter dem aktuellen Schlusskurs (+12,95 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten halten die langfristige Meinung zur Terawulf-Aktie für positiv und vergeben insgesamt 5 "Gut"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 3,85 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 76,61 Prozent entspricht.

Das Sentiment im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen überwiegend negativ über Terawulf diskutiert, und die neuesten Nachrichten waren ebenfalls vorwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Terawulf eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.