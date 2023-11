Terawulf Aktie: Kaum zu glauben!

Sentiment und Buzz: Terawulf kann über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dadurch ergeben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für Terawulf in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Anleger: Die Diskussionen rund um Terawulf in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Terawulf bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Terawulf von 1,25 USD ist mit -19,87 Prozent Entfernung vom GD200 (1,56 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,16 USD auf. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +7,76 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Terawulf-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Terawulf. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 26,09 Punkte, was darauf hinweist, dass Terawulf momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Terawulf weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Terawulf für den 25-Tage-RSI mit "Gut" bewertet.