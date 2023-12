Terawulf Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Terawulf wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität und deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Terawulf in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Terawulf auf 1,67 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,88 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt somit +72,46 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,37 USD, was zu einem Abstand von +110,22 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Terawulf daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 2,59 Punkten, was darauf hinweist, dass Terawulf überverkauft ist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 21,38, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Terawulf daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Analysten bewerten die Terawulf-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,85 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 33,68 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Terawulf daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.