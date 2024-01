Terasaki Electric Aktie: Ist das wirklich normal?

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Terasaki Electric diskutiert, was sich auf das Anleger-Sentiment auswirkte. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen das Interesse der Anleger, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment verstärken oder verändern. In Bezug auf Terasaki Electric wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Terasaki Electric-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird der Schlusskurs als über dem gleitenden Durchschnitt bewertet. Somit erhält die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Terasaki Electric-Aktie einen Wert von 11,39 für den RSI7 und einen Wert von 32,78 für den RSI25. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.