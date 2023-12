Terasaki Electric Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Terasaki Electric von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Nach Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben, kommt unsere Redaktion zu diesem Schluss. Insgesamt wurden vor allem neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich Terasaki Electric durchschnittlich aktiv hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was die Einschätzung als "Neutral"-Wert bestätigt.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs (1544 JPY) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1398,18 JPY) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung der Terasaki Electric-Aktie.

Die technische Analyse betrachtet zudem das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen. Der RSI-Wert von 52,93 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Auch der RSI25-Wert von 60 ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung und die technische Analyse auf eine "Neutral"-Einstufung der Terasaki Electric-Aktie schließen.