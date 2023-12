Terasaki Electric Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Anlegerstimmung bezüglich Terasaki Electric wurde in den sozialen Medien in den letzten Tagen als überwiegend neutral beschrieben. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als hauptsächlich neutral eingestuft. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Terasaki Electric daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Auch in Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ebenso gab es keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wurde.

In der technischen Analyse ergaben sich gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Terasaki Electric-Aktie der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +7,78 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Im Gegensatz dazu lag der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dynamik des Aktienkurses wurde mithilfe des Relative Strength-Index (RSI) bewertet. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI für 25 Tage führten zu einer Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend kann Terasaki Electric daher basierend auf verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Einstufung erhalten.