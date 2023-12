Teras Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Teras wurde der 7-Tage-RSI berechnet, der momentan bei 50 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI25 für Teras zeigt einen Wert von 50 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Teras-Aktie von 0,01 CAD mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 als "Neutral"-Signal bewertet wird. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,01 CAD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Teras wurde auf sozialen Plattformen neutral eingestuft, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Themen in den letzten Tagen ebenfalls neutral waren. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Teras eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt erzielt werden, was zu einer geringeren Ertragsmöglichkeit von 3,67 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".