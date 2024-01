Teras Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von Teras hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,33 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Teras im Branchenvergleich um -64,67 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -10,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Teras um 64,67 Prozent unter diesem Durchschnitt lag und somit sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich eine Unterperformance aufweist, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Teras derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche und einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was wiederum Auswirkungen auf Aktien haben kann. Für Teras wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ist der Aktienkurs von Teras mit einem aktuellen Kurs von 0,01 CAD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 0 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.