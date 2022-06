Teradyne – Diese profitable Wachstums-Perle ist jetzt günstig zu haben

Teradyne (WKN: 859892) ist für mich ein außergewöhnliches Unternehmen, da es in zwei Branchen mit sehr starken Zukunftsaussichten ideal positioniert ist. Das Unternehmen kommt laut Khaveen Investments auf einen Anteil von 32,1 % im Markt für automatisierte Testsysteme. Der größte Mitbewerber Advantest (WKN: 868805) kommt auf einen ähnlichen Marktanteil. Hier ist abzulesen, dass die beiden Unternehmen jeweils die großen Foundries TSMC (WKN: 909800) und Samsung (WKN: 881823) beliefern. Teradyne hat mit TSMC in meinen Augen den ein Stück weit potenteren Kunden.

In den nächsten Jahren möchte TSMC massiv in den Bau neuer Fabriken investieren. Allein zwischen 2022 und 2024 möchte das Unternehmen 100 Mrd. US-Dollar in den Ausbau der Fertigung investieren. Außerdem steigt die Komplexität und in der Folge die Anforderungen an das Test-Equipment durch immer kleinere Fertigungsgrößen. Ziemlich gute Voraussetzungen für Teradyne.

Cobots als Wachstumsmoter

Der Hoffnungsträger im Unternehmen ist allerdings das Geschäft mit Cobots. Der Gründer von Universal Robots, Esben Östergaard, hält im Interview mit dem Handelsblatt in den nächsten Jahren weiterhin eine jährliche Wachstumsrate um 60 % für realistisch. Universal Robots gehört heute zu Teradyne und ist der Marktführer. Der Marktanteil beträgt heute noch immer über 50 %. Der Vertrieb des Unternehmens ist wesentlich besser auf das dynamische Umfeld auf dem Cobot-Markt ausgerichtet, als die Hersteller der traditionellen Industrieroboter.

Das Unternehmen wird dabei immer stärker zur Plattform für Software-Anbieter. Das UR+-Programm mit Plug-and-Play-Anwendungen für die Cobots von Universal Robots überschritt im ersten Quartal 2022 die 400-Produkt-Marke. Jede dieser Anwendungen nutzt das Wissen eines unabhängigen Drittentwicklers in einem bestimmten Marktsegment, um ein bestimmtes Problem zu lösen.

Diese Anwendung wird dann von Universal Robots zertifiziert, sodass die Kunden Automatisierungslösungen schnell einsetzen können und weniger Zeit für Programmierung und Integration aufwenden müssen. Der sich daraus ergebende Netzwerkeffekt ist ein starkes Unterscheidungsmerkmal für Teradyne. Es erscheint daher logisch, dass Teradyne in die Unterstützung dieser wachsenden Zahl von Entwicklern investiert.