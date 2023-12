Teradyne Aktie: Was soll das denn werden?

Die Analysteneinschätzung für Teradyne fällt insgesamt positiv aus, da 3 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Teradyne liegt bei 113,25 USD, was einer prognostizierten Kurssteigerung von 2,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Teradyne-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25) überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Teradyne liegt mit 0,44% unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. In Bezug auf den Aktienkurs hat Teradyne im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,31% erzielt, was 5,97% unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Im Branchenvergleich der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite sogar 23,81% unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt.