Teradyne Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Teradyne: Negative Stimmung und geringe Dividendenrendite

Die Aktie von Teradyne weist eine Dividendenrendite von 0,44 Prozent auf, was 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" zu einem weniger rentablen Investment. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Teradyne-Aktie war in den sozialen Medien überwiegend negativ. Trotzdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine positive Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung als "Neutral" einzustufen ist.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Teradyne in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Teradyne-Aktie bei 100,56 USD verläuft, was eine positive Bewertung ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 108,52 USD, was einer Differenz von +7,92 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, sodass die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft wird.