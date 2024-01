Teradyne Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung gegenüber Teradyne deutlich verschlechtert. Dies geht aus Auswertungen der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigen. Daher wird das Sentiment bei Teradyne als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb Teradyne in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Teradyne mit 0,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,13 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentabel eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Teradyne in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 0,31 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 26,05 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -25,74 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,4 Prozent hatte, liegt Teradyne um 9,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird Teradyne in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen Wochen überwiegend negativ. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Zudem wurden 5 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.