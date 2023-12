Teradyne Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirken kann. In Bezug auf Teradyne wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende weist Teradyne im Vergleich zur Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine niedrigere Dividendenrendite von 0,44 % auf, was 1,79 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Die Analysteneinschätzungen für Teradyne ergaben insgesamt eine positive Bewertung, mit 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Die langfristige Einstufung wird daher als "Gut" betrachtet. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 113,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 7,46 Prozent entspricht und somit als positiv bewertet wird.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV aktuell bei 29,96 und damit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.