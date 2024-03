Teradyne Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Aktie von Teradyne bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,43 %, was 1,56 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Teradyne-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 49,73 und der RSI25 bei 43,59, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Teradyne nur geringe Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt kann die Teradyne-Aktie also als neutral eingestuft werden, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, den Relative Strength-Index, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse.