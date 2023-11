Teradyne Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Teradyne erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -10,62 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 zeigt mit einer Abweichung von -7,92 Prozent eine negative Entwicklung. Die Dividendenrendite von Teradyne liegt bei 0,44 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,62 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs liegt Teradyne jedoch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche mit einer Performance von 33,2 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich über dem Durchschnitt von 15,47 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, in dem die mittlere Rendite 10,43 Prozent beträgt, liegt Teradyne mit einer Überperformance von 22,77 Prozent gut.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Teradyne überkauft ist, was auf mögliche Kursrücksetzer hindeutet. Der RSI7 liegt bei 74,42 Punkten, während der RSI25 bei 60,7 Punkten liegt, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Teradyne daher ein "Schlecht"-Rating.