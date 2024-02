Teradyne Aktie: Finger Weg!

In den sozialen Medien gibt es wesentliche Veränderungen im Sentiment und Buzz bezüglich der Aktie von Teradyne. In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, weshalb die Aktie von uns als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Insgesamt erhält Teradyne daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig und zeigt, dass die Aktie von Teradyne in den sozialen Medien positiv diskutiert wird. Die überwiegende Mehrheit der Meinungen ist positiv, und die Diskussionen konzentrieren sich auf positive Themen rund um Teradyne. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Teradyne liegt bei 32,31 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 schwankt weniger stark, liegt jedoch ebenfalls im neutralen Bereich bei 53,22 Punkten. Insgesamt erhält das Teradyne-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Teradyne im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,42 Prozent erzielt. Dies liegt 577,61 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" und 3876,37 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

