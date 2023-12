Teradyne Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Finanzanalysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Einschätzungen für Teradyne abgegeben. Dabei vergaben sie dreimal das Rating "Gut", zweimal "Neutral" und keinmal "Schlecht". Langfristig erhält das Unternehmen somit von institutioneller Seite aus eine positive Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Teradyne. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 105,28 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 7,57 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 113,25 USD ergibt. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie somit als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Teradyne besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben tiefgehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Teradyne auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Teradyne in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,31 Prozent erzielt. Dies liegt unter dem Durchschnitt von ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 5,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,42 Prozent im Branchenvergleich für Teradyne. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,18 Prozent hatte, lag Teradyne 0,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teradyne bei 29, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 68,62) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Teradyne somit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung in dieser Stufe.