Teradata erneut auf Platz eins in allen vier Anwendungsfällen im Gartner-Report Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Analytical Use Cases 2022

San Diego/München (ots) -Teradata wurde zudem als "Cloud Database Management Leader" im Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems 2022 bewertet.Teradata hat in allen analytischen Anwendungsfällen den Höchstwert im Gartner-Report "Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Analytical Use Cases 2022" erhalten. Dieser wurde am 15. Dezember 2022 von den Analysten Rick Greenwald, Merv Adrian, Adam Ronthal, Henry Cook, Philip Russom und Xingyu Gu veröffentlicht.Die vier Anwendungsfälle, in denen Teradata die höchste Punktzahl erhielt, sind: traditionelles Data Warehouse (4.71/5), logisches Data Warehouse (4.85/5), Data Lake (4.25/5) und Streaming Analytics (4.25/5). Sie stellen einige der wichtigsten Anwendungsfälle für Unternehmen dar. So setzen 17 der 20 weltweit führenden Banken auf die Datenanalyse von Teradata. Diese hilft ihnen, die betriebliche Effizienz zu steigern - indem etwa Betrugsfälle reduziert oder die Kundenerfahrung verbessert werden.Von den 17 Anbietern, die im Gartner-Report "Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Analytical Use Cases 2022" bewertet wurden, demonstriert Teradata starke Fähigkeiten, die komplexen unterschiedlichen analytischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen: mittels den datenbankinternen Funktionen von ClearScape Analytics, offenen und vernetzten Integrationen sowie robusten Funktionen zur Operationalisierung.Teradata wurde zudem im "Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems (DBMS) 2022" als "Leader" genannt. Der Report wurde von den Analysten Henry Cook, Merv Adrian, Rick Greenwald und Xingyu Gu am 13. Dezember 2022 veröffentlicht. Gartner bewertet Anbieter, die im Magic Quadrant für Cloud-Datenbank-Managementsysteme platziert sind, nach der Vollständigkeit, Vision und Fähigkeit, diese umzusetzen."Wir verfolgen konsequent unser Ziel, die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten und Menschen leben, durch das Potential von Daten zu verändern. Wir sind überzeugt, dass wir die leistungsstärkste Cloud Analytics- und Datenplattform auf dem Markt haben. Eine, die Data Warehouse-, Data Lake- und Lakehouse-Designmuster in großem Umfang ermöglicht. Und unseren Kunden die Flexibilität bietet, die sie benötigen, um geschäftskritische Workloads auszuführen, die das gesamte Spektrum ihrer Anforderungen abdecken", so Steve McMillan, CEO von Teradata. "Die Anerkennung von Gartner bestätigt unseren differenzierten, offenen und kundenorientierten Ansatz, der unseren Kunden Einblicke in Echtzeit und optimierte Ergebnisse liefert, wo immer sie sich auf ihrer Reise der digitalen Transformation befinden.""Auf dieser Grundlage arbeiten wir kontinuierlich an starken Innovationen. Zu Beginn dieses Jahres haben wir neue Funktionen für die Teradata VantageCloud-Plattform eingeführt, die unsere Technologie über geschäftskritische Unternehmensanforderungen hinaus auf Abteilungs-, Forschungs- und Ad-hoc-Anwendungsfälle ausweiten. Darüber hinaus haben wir mit ClearScape Analytics unsere datenbankinternen Analysefunktionen erheblich erweitert - weit über die der Wettbewerber hinaus. Diese bedeutenden Verbesserungen machen Teradata zu einem noch stärkeren Wettbewerber auf dem Markt für Cloud-Analytics. Und was noch wichtiger ist: Sie schaffen neue Möglichkeiten für unsere Kunden, ihr Geschäft voranzutreiben", erklärt Steve McMillan.Erhalten Sie hier weitere Informationen (https://www.teradata.com/Resources/Analyst-Reports/Gartner-Critical-Capabilities-for-Cloud-DBMS-Analytical-Use-Cases) über die Platzierung von Teradata im Gartner-Report "Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Analytical Use Cases 2022".Erhalten Sie hier weitere Informationen (https://www.teradata.com/Resources/Analyst-Reports/Gartner-Magic-Quadrant-for-Cloud-Database-Management-Systems) über die Position von Teradata im "Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems 2022".Gartner definiert den Cloud-DBMS-Markt wie folgt: "Die Kernfunktionen bestehen darin, dass die Anbieter vollständig Provider-verwaltete Public oder Private Cloud-Software-Systeme bereitstellen, die Daten in einem Cloud-Speicher verwalten. Die Daten werden in einer Cloud-Speicherebene gespeichert. Optional können sie mehrere Datenmodelle und Datentypen abdecken - relationale, nicht-relationale (Dokument, Schlüsselwert, breite Spalte, Graph), geospatiale, Zeitreihen und andere."Gartner DisclaimerGartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Über TeradataTeradata ist Anbieter einer vernetzten Multi-Cloud-Datenplattform für Enterprise Analytics. Unsere Unternehmensanalysen lösen geschäftliche Herausforderungen vom Start bis zur Skalierung. Nur Teradata bietet Ihnen die Flexibilität, die massiven und verschiedenen Daten-Workloads der Zukunft schon heute zu bewältigen. Erfahren Sie mehr auf teradata.de.Pressekontakt:Teradata GmbHBrienner Str. 45 a-d80333 Münchenwww.teradata.deOriginal-Content von: Teradata GmbH, übermittelt durch news aktuell