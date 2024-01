Teradata Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Teradata wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) angesehen, da die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52,83 gegenüber dem Branchen-KGV von 58,88 aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Teradata eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Grundlage der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Teradata von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 45,88 USD für den Schlusskurs der Teradata-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 43,51 USD (-5,17 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 44,91 USD, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Teradata für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Teradata beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,25) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.