Teradata Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Teradata hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Unterperformance von 490,81 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 911,16 Prozent, wobei Teradata aktuell 910,28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Teradata wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Teradata erfuhr zudem eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Teradata bei 44,6, was unter dem Branchendurchschnitt von 54,77 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Teradata wurde auch mithilfe von sozialen Plattformen analysiert. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, und auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Teradata aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.