Teradata Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von Teradata wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,78 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Softwarebranche (57,82) eine Unterbewertung um 23 Prozent signalisiert. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin, basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Teradata in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als neutral bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt bietet Teradata derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was 2,2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Dividendenrendite als schlecht eingestuft.

Vier Analysten haben in den letzten zwölf Monaten Bewertungen für die Teradata-Aktie abgegeben. Davon waren drei Bewertungen positiv, keine neutral und eine negativ. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine positive Analysteneinschätzung. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 53 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 36,53 Prozent vom letzten Schlusskurs (38,82 USD) bedeutet. Somit erhält Teradata eine positive Empfehlung basierend auf den Analystenbewertungen.

Insgesamt wird die Teradata-Aktie aufgrund der fundamentalen Analyse, der Anleger-Stimmung, der Dividendenrendite und der Analysteneinschätzung als gut bewertet.