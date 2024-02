Teradata Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Teradata-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen vor allem positiv gestalteten. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen rückten jedoch vor allem negative Themen in den Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung verliehen, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Teradata-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,44 Prozent, was 579,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -3,37 Prozent, und Teradata liegt aktuell 0,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -20,35 Prozent des aktuellen Kurses der Teradata-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 46,94 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs (37,39 USD) auch unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 44,95 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Teradata-Aktie im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen in diesem Zeitraum zeigt jedoch keine signifikante Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Teradata-Aktie somit ein "Gut"-Rating.