Teradata Aktie: Ist das noch normal?

Die Teradata-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. Beginnen wir mit der Dividendenrendite, die bei 0 Prozent liegt und somit unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent für die "Software"-Branche liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Ein weiterer Faktor, der berücksichtigt werden sollte, ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. In den vergangenen Monaten wurde eine geringe Diskussionsintensität im Netz festgestellt, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt negativen Bewertung für Teradata führt.

Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teradata bei 52, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 59,04 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich daher eine Unterbewertung von Teradata und somit eine positive Einschätzung auf dieser Ebene.

Analysten haben der Teradata-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung gegeben, was zu einer langfristigen neutralen Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 49,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 12,98 Prozent bedeutet und somit zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Teradata gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen, wobei die Dividendenpolitik und das Sentiment im Netz negativ bewertet werden, während fundamentale und Analysteneinschätzungen positiver ausfallen.