Teradata Aktie: Grund zur Freude?

Die Analysten von [Unternehmensname] haben Teradata, ein Unternehmen aus dem Bereich Datenanalyse, aufgrund von Kommentaren und Themen in den sozialen Medien analysiert. Dabei wurden überwiegend positive Bewertungen festgestellt. Die Aktie erhält daher die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Teradata-Aktie von Research-Analysten insgesamt mit 5 Gut-, 3 Neutral- und 1 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daher ergibt sich eine langfristige Bewertung von "Neutral". Innerhalb eines Monats gab es 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Teradata-Aktie liegt bei 49,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 43,9 USD liegt. Somit wird eine erwartete Kursentwicklung von 12,19 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein technischer Indikator, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI der Teradata steht aktuell bei 54,61 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine weitere "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 53,69. Somit wird die Gesamtbewertung auf "Neutral" festgelegt.

Bei der Einschätzung von weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität zu Teradata war in den letzten Monaten gering, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war kaum spürbar, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher Teradata als "Schlecht"-Wert bewertet.