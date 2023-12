Teradata Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Teradata festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie derzeit neutral bewertet. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die allgemeine Stimmung bezüglich des Unternehmens positiv ist. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen angesprochen wurden. Daher wird die Aktie von Teradata in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen gut bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der letzte Schlusskurs der Teradata-Aktie nahe dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie daher insgesamt eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Teradata in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +28,31 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche nur um 0,98 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Teradata um 29,35 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als gut bewertet.

