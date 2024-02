TeraGo im Check!

Die Terago-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs von 1,35 CAD liegt -9,4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und sogar -23,3 Prozent unter dem GD200. Auch das Anleger-Sentiment und Buzz um die Aktie sind neutral, da es in den letzten zwei Wochen keine signifikanten Diskussionen in den sozialen Medien gab. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Terago mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 49,71 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Langfristig wird das Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderungen kaum Veränderungen zeigen. Insgesamt erhält Terago somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

TeraGo kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich TeraGo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TeraGo-Analyse.

TeraGo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...