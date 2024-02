TeraGo Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse zeigt, dass die Terago-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,77 CAD, während der aktuelle Kurs bei 1,39 CAD liegt, was einer Abweichung von -21,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,49 CAD ergibt eine Abweichung von -6,71 Prozent, was zu der Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Terago aktuell niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Telekommunikationsdienste, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste hat die Terago-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,07 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,01 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -55,08 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 33,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des "Telekommunikationsdienste"-Sektors, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Terago-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 68,97 und einem RSI25-Wert von 54,74, die zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führen.