TeraGo Aktie: Was passiert jetzt?

Der Aktienkurs von Terago hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,07 Prozent erzielt, was 34,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -17,75 Prozent im Bereich "Telekommunikationsdienste" liegt. In der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -4,7 Prozent, und Terago liegt aktuell 47,37 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Terago beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Terago eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Terago-Aktie von 1,35 CAD mit -36,62 Prozent unter dem GD200 (2,13 CAD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 weist einen Kurs von 1,39 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,88 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktivität im Netz üblich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Terago daher als "Neutral"-Wert eingestuft.