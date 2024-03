TeraGo Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Terago-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,64 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,35 CAD weicht somit um -17,68 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 1,4 CAD liegt. Hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Terago-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Terago liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 54,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf einer positiven Ebene liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Terago derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,98 % als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz von 49,98 Prozentpunkten bestätigt diese Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Terago-Aktie, mit einer "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse und dem RSI, sowie einer "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung, jedoch einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.