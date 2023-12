TeraGo Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Dividende von Terago liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Dividendenrendite von 0 Prozent führt. Dies bedeutet eine Differenz von -123,87 Prozent im Vergleich zur "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Terago ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Terago derzeit bei 2,12 CAD, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt jedoch +8,63 Prozent, was ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Terago-Aktie ist weder überkauft noch überverkauft, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 52) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 38,93). Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Terago in Bezug auf Dividenden, Anleger-Sentiment, technische Analyse und Relative Strength Index ein neutrales Bewertungsergebnis erhält.