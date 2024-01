TeraGo Aktie: Aus, Aus, Aus!

Terago schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 103,91 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 103,91 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche der Diversifizierten Telekommunikationsdienste.

In den letzten 12 Monaten hat Terago eine Performance von -52,07 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 6,54 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -58,61 Prozent im Branchenvergleich für Terago. Darüber hinaus lag Terago 35,97 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Telekommunikationsdienste"-Sektors, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Terago durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse von Terago auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Dieser Befund führt zu dem Schluss, dass Terago derzeit eine positive Stimmung aufweist.