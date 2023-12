Teqnion AB Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Teqnion- Aktien neutral bewertet von Anlegern in sozialen Medien

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Teqnion überwiegend neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Teqnion beträgt aktuell 11,48 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Teqnion weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Teqnion-Aktie am letzten Handelstag bei 238,5 SEK lag, was einem Unterschied von +14,11 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Rahmen der Charttechnik auf 50-Tages-Basis wird die Teqnion-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität nicht signifikant abwich. Daher erhält die Teqnion-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger die Teqnion-Aktie neutral bewerten und sie in der technischen Analyse insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.