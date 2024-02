Teqnion AB Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Titel überkauft ist, könnte dies zu kurzfristigen Kursrückgängen führen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Teqnion wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 7,48 Punkten, was darauf hinweist, dass Teqnion überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,36, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 zur Folge hat.

Die Anleger-Stimmung bei Teqnion in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deuten auf eine insgesamt positive Einschätzung hin, womit das Wertpapier auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Teqnion-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 219,25 SEK liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 268,5 SEK liegt, erhält die Aktie auf dieser Basis ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Teqnion in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend erhält die Teqnion-Aktie aufgrund der genannten Faktoren insgesamt eine "Gut"-Bewertung.