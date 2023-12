Teqnion AB Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Teqnion-RSI liegt aktuell bei 52,81, was ihn neutral bewertet. Der RSI25 beträgt 49,13, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtrating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Teqnion-Aktie bei 236 SEK liegt, was einer Entfernung von +11,73 Prozent vom GD200 (211,23 SEK) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 220,35 SEK, was einen Abstand von +7,1 Prozent bedeutet und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Teqnion-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Teqnion ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen dominierten überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, das sogenannte Sentiment und Buzz, spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zu Teqnion war in den vergangenen Monaten auf üblichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ist Teqnion also als "Neutral"-Wert zu beurteilen.