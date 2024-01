Teqnion AB Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Teqnion weist einen RSI-Wert von 78,46 auf, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 49,8, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Teqnion daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien gegenüber Teqnion haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder im Sentiment festgestellt wurden, wird die Stimmung als "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Teqnion bei 220,5 SEK, was einer +2,67 prozentigen Entfernung vom GD200 (214,77 SEK) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, beträgt 230,06 SEK, was einer -4,16 Prozent Differenz entspricht und somit auch ein "Neutral"-Signal ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über Teqnion zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer. Auf dieser Basis erhält Teqnion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Teqnion aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.