Teqnion AB Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) für die Teqnion-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 66 als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 48,91 deuten darauf hin, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Die Stimmung gegenüber Teqnion ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 14,48 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt um 8,87 Prozent über dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung gegenüber Teqnion in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.