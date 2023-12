Tensho Electric Industries Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können wichtige Anhaltspunkte für die Entwicklung von Aktien liefern. Bei unserer Analyse konnten wir jedoch feststellen, dass sich die Stimmung für Tensho Electric Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf das Unternehmen, weshalb wir auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeben.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tensho Electric Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich aktuell ein Wert von 361,96 JPY. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 397 JPY (Unterschied +9,68 Prozent), sodass wir die Aktie als "Gut" bewerten. Im Gegensatz dazu beträgt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage 390,66 JPY, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+1,62 Prozent) entspricht. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Tensho Electric Industries-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Anleger haben die Tensho Electric Industries in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tensho Electric Industries-Aktie steht bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 46,46 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tensho Electric Industries.