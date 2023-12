Tensho Electric Industries Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Tensho Electric Industries liegt bei 19,44, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,43, was auf eine "neutral"-Einschätzung hindeutet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Tensho Electric Industries auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass sie neutral waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien wird anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Aktie von Tensho Electric Industries wurde in Bezug auf diese Faktoren untersucht und erhielt eine "neutral"-Bewertung, da die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität zeigte und die Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum stattfand.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tensho Electric Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 366,77 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 412 JPY liegt, was einer Bewertung von "gut" entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (396,18 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tensho Electric Industries-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik als "gut" bewertet.