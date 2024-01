Tensho Electric Industries Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Tensho Electric Industries liegt der RSI bei 25 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beträgt 46,36, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Tensho Electric Industries mit einem Kurs von 418 JPY inzwischen 5,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls mit +13,71 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.