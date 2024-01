Tenpo Innovation Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmung und der Buzz: Wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder der Häufigkeit der Kommunikation geben präzise Auskunft über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Tenpo Innovation gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Bei der Häufigkeit der Kommunikation wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Tenpo Innovation daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um abzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tenpo Innovation. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 89,19 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Tenpo Innovation derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI7 ist Tenpo Innovation hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft. Tenpo Innovation wird damit insgesamt als "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Tenpo Innovation liegt derzeit bei 1138,67 JPY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1018 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,6 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist anders. Der GD50 liegt derzeit bei 1088,74 JPY. Dies entspricht für die Tenpo Innovation-Aktie einer aktuellen Differenz von -6,5 Prozent und damit einem "Schlecht"-Signal. Als Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet es daher "Schlecht".

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Tenpo Innovation. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um positive Themen, während es keine negative Diskussion gab. An zehn Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend neutral in den letzten ein bis zwei Tagen. Auf Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tenpo Innovation daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.