Tenpo Innovation Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten vier Wochen gab es bei Tenpo Innovation keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Tenpo Innovation in den letzten Tagen. Es gab an zwei Tagen vor allem positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. An zehn Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Tenpo Innovation daher eine "neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tenpo Innovation bei 1138,67 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 1018 JPY aus dem Handel, was einen Abstand von -10,6 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Signal von -6,5 Prozent. Insgesamt wird die Tenpo Innovation daher auf dieser Basis als "schlecht" bewertet.

Ein weiterer Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 89,19 Punkte, was bedeutet, dass Tenpo Innovation momentan überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt wird Tenpo Innovation daher unterm Strich mit "schlecht" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.