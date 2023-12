Tenpo Innovation Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Tenpo Innovation hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung verzeichnet. Mit einem Kurs von 1048 JPY liegt sie nun 6,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50). Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage (GD200) wird die Aktie mit einer Distanz von -9,32 Prozent als "Schlecht" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für die Tenpo Innovation zeigt der RSI mit 94,4 eine schlechte Bewertung an. Der RSI25 bewertet die Aktie hingegen neutral mit 59,17. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Tenpo Innovation in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden als neutral bewertet. Die Anlegerstimmung erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild der Tenpo Innovation. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Zusammenfassend erhält die Tenpo Innovation in Bezug auf die Anlegerstimmung und das Stimmungsbild insgesamt ein "Neutral"-Rating.