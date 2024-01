Tenpo Innovation Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und den Buzz rund um bestimmte Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Tenpo Innovation wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tenpo Innovation derzeit bei 1142,11 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1034 JPY aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -9,47 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -5,49 Prozent. Insgesamt wird die Aktie auf Basis beider Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um Tenpo Innovation wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tenpo Innovation-Aktie weist auf eine Überkauftheit hin und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 64,84, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tenpo Innovation.