Tenpo Innovation Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den letzten zwei Wochen wurde Tenpo Innovation von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Für Tenpo Innovation wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tenpo Innovation weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wobei auch hier keine überkauften oder überverkauften Signale vorliegen. Daher wird der Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tenpo Innovation in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tenpo Innovation wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tenpo Innovation-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 1115,57 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 931 JPY liegt, was einem Unterschied von -16,54 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (931 JPY) unter dem gleitenden Durchschnitt (1029,3 JPY) (-9,55 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Tenpo Innovation-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.