Tenpo Innovation Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit war die Aktie von Tenpo Innovation besonders in den sozialen Medien im Gespräch. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war dabei eher negativ. Trotzdem beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Aspekten rund um Tenpo Innovation. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tenpo Innovation-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1144,07 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 1049 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -8,31 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1097,26 JPY, so liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (-4,4 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Tenpo Innovation somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tenpo Innovation-Aktie beträgt aktuell 27, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating für Tenpo Innovation.

Die Betrachtung der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktivität der Aktie durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Tenpo Innovation in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".