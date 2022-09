Tenorshare - Überraschende Giveaway-Aktion mit iPhone 14 und anderen wertvollen Preisen

San Francisco (ots/PRNewswire) -Tenorshare, ein preisgekröntes internationales Softwareunternehmen, hat eine „iPhone 14 durch Aufladung gewinnen"-Aktion (https://www.tenorshare.de/iphone-14-giveaway.html?utm_source=partner&utm_medium=website&utm_campaign=iphone14-giveaway&utm_id=prnewswire&utm_term=prnewswire-ccy-20220905-iphone14-giveaway-german)gestartet, die vom 24. August 2022 bis zum 15. September 2022 stattfindet. Bei dieser Veranstaltung können die Teilnehmenden einige einfache Aufgaben erledigen und haben die Chance, ein iPhone 14 zu gewinnen. Darüber hinaus können die Teilnehmenden auch andere Preise erhalten, einschließlich Amazon-Geschenkkarten, einen 20 % Rabatt-Gutscheincode und eine 1-monatige kostenlose Phone Mirror-Lizenz.„Tenorshare verfolgt das Ziel, nicht nur modernste Softwarelösungen anzubieten, sondern auch eine besondere Bindung zu den Kundinnen und Kunden des Unternehmens aufzubauen. Das ist der Grund, warum Tenorshare verschiedene Aktionen organisiert, um mehr mit den Menschen, die die Software nutzen, zu interagieren. Die „iPhone 14 durch Aufladung gewinnen"-Aktion ist die neueste Werbeaktion von Tenorshare, bei der Nutzer eine 100%ige Chance haben, ein iPhone 14 oder andere wertvolle Preise zu gewinnen", sagte der CEO von Tenorshare bei der Vorstellung der neuen Funktion.TeilnahmemöglichkeitUm an dieser Aktion teilzunehmen, besuchen Sie Tenorshare iPhone 14 Gewinnspielseite (https://www.tenorshare.de/iphone-14-giveaway.html?utm_source=partner&utm_medium=website&utm_campaign=iphone14-giveaway&utm_id=prnewswire&utm_term=prnewswire-ccy-20220905-iphone14-giveaway-german). Dort sehen Sie einen riesigen „Jetzt aufladen"-Button. Sobald Sie ihn drücken, wird das auf dem Bildschirm angezeigte Telefon zu einem bestimmten Prozentsatz aufgeladen, sagen wir 50 %. Danach sehen Sie eine Liste von Aufgaben, aus denen Sie eine auswählen und erledigen können. Jede Aufgabe zeigt auch, wie viel Batterieanteil sie hinzufügen wird, sobald die Aufgabe erledigt ist. Sobald Sie also mit der Ausführung der Aufgaben beginnen, steigt der Akkuanteil des Telefons weiter an. Wenn das Telefon dann zu 100 % aufgeladen ist, können Sie ein iPhone 14 oder andere Preise gewinnen.Aktionspreise- Ein (1) iPhone 14- Sechs (6) Amazon-Geschenkgutscheine im Wert von 50 Euro- Zehn (10) Amazon-Geschenkgutscheine im Wert von 20 Euro- Gutscheincode für 20 % Rabatt- 1-monatige kostenlose Phone Mirror-LizenzTeilnahmebedingungen- Die Batterieleistung wird bei jeder Aufgabe zufällig abgerufen.- Sie können jede Aufgabe auswählen.- Sie haben nur eine faire Chance.Die Gewinner des iPhone 14 und der Amazon-Geschenkgutscheine werden nach dem Zufallsprinzip aus den Personen ausgewählt, die die iPhone 14-Aktionsseite auf FaceBook oder Twitter mit den Hashtags #TenorshareIphone14, #TenorshareGiveaway und #iPhone14Giveaway teilen. Bitte beachten Sie, dass der geteilte Beitrag während der Aktion öffentlich sein muss.Das iPhone 14 und die Amazon-Geschenkgutscheine werden nach Ende der Aktion an die jeweiligen Gewinnenden verteilt. Wenn Sie einen Gutscheincode für 20 % Rabatt oder eine 1-monatige kostenlose Phone Mirror-Lizenz gewinnen, erhalten Sie den Preis sofort.Informationen über TenorshareTenorshare ist ein hoch bewertetes, preisgekröntes Softwareunternehmen, das viele erstklassige Softwareprodukte für die Plattformen Android, iOS, Windows und Mac entwickelt hat. Die führenden Softwarelösungen von Tenorshare umfassen Datenwiederherstellung, Datenübertragung, Systemreparatur, Passwortwiederherstellung und vieles mehr. Zu den führenden Softwarelösungen von Tenorshare gehören Datenwiederherstellung, Datenübertragung, Systemreparatur, Passwortwiederherstellung und vieles mehr.Weitere Informationen: https://www.tenorshare.de/Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063525370322Twitter: https://twitter.com/TenorshareDYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwMroOD4xY1jdKXi8-UyDPwKontakt:Alessia Lin,linxiaowen@tenorshare.cnFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1889911/1.jpgOriginal-Content von: Tenorshare Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell