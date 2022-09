Tenorshare Software jetzt kompatibel mit Apple iOS 16

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

New York (ots/PRNewswire) -Tenorshare, der führende Anbieter von Softwarelösungen für iOS-Systemreparaturen und Datenmanagement, hat alle seine Softwarelösungen auf die volle Kompatibilität mit iOS 16 aktualisiert. Mit der Einführung von Apples neuem iOS 16 können iOS-Nutzer die Tenorshare-Angebote nahtlos nutzen, ohne dass es zu Systeminkompatibilitäten kommt.„Jedes Jahr im September aktualisieren wir die Tenorshare-Software, um den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Tenorshare bietet Anwendern die modernsten Software-Optionen, um ihnen bei der Behebung der wichtigsten Systemprobleme zu helfen und bietet hervorragende Lösungen für die Datenverwaltung. Alle Tenorshare-Softwarelösungen, die jetzt mit Apple iOS 16 kompatibel sind, lauten wie folgt", erklärte der CEO von Tenorshare bei der Einführung des Softwareupdates.Tenorshare ReiBoot - Ihr zuverlässiges iOS 16-SystemreparaturtoolReiBoot iOS System Recovery (https://www.tenorshare.de/products/reiboot.html?utm_source=partner&utm_medium=website&utm_campaign=reiboot-for-ios&utm_id=prnewswire&utm_term=prnewswire-ccy-20220915-ios-16-tenorshare) kann über 150 iOS-Systemprobleme reparieren, wie z. B. das Hängenbleiben am Apple-Logo, die Wiederherstellungsmodus-Schleife, den Bildschirm, der sich nicht einschalten lässt, und vieles mehr. Es bietet eine einfache klickbasierte Schnittstelle für sofortige Reparatur ohne Aufwand.Tenorshare 4uKey4uKey ist ein iPhone-Entsperrer (https://www.tenorshare.de/products/4ukey-unlocker.html?utm_source=partner&utm_medium=website&utm_campaign=reiboot-for-ios&utm_id=prnewswire&utm_term=prnewswire-ccy-20220915-ios-16-tenorshare), der gesperrte iPhones repariert, wie z.B. das Entfernen von 4-stelligem/6-stelligem Passcode, Face ID, Touch ID, Bildschirmzeit-Passcode und Apple ID, usw.Tenorshare UltDataUltData ist eine spezielle Software zur Wiederherstellung von iPhone-Daten (https://www.tenorshare.de/products/iphone-data-recovery.html?utm_source=partner&utm_medium=website&utm_campaign=reiboot-for-ios&utm_id=prnewswire&utm_term=prnewswire-ccy-20220915-ios-16-tenorshare), die gelöschte/verlorene Daten direkt von iOS-Geräten wiederherstellen kann und die Wiederherstellung von mehr als 35 Datentypen unterstützt.Tenorshare iAnyGoiAnyGo (https://www.tenorshare.de/products/ianygo-change-gps-location-iphone.html?utm_source=partner&utm_medium=website&utm_campaign=reiboot-for-ios&utm_id=prnewswire&utm_term=prnewswire-ccy-20220915-ios-16-tenorshare) bietet eine sofortige Änderung des iPhone-Standorts mit nur einem Klick, um eine benutzerdefinierte Route zu erstellen, Spiele mit Geoblockierung zu spielen und den virtuellen Standort in allen standortbasierten Apps zu teilen.Tenorshare iCareFoneiCareFone (https://www.tenorshare.de/products/icarefone.html?utm_source=partner&utm_medium=website&utm_campaign=reiboot-for-ios&utm_id=prnewswire&utm_term=prnewswire-ccy-20220915-ios-16-tenorshare) hilft bei der einfachen Verwaltung und Übertragung von iOS-Gerätedaten, z. B. beim Erstellen von Datensicherungen auf dem Computer, Exportieren von Fotos auf den PC/Mac, Übertragen von Mediendateien, Wiederherstellen von iOS-Sicherungsdaten und vielem mehr.Tenorshare iCareFone TransferiCareFone Transfer bietet eine Lösung mit nur einem Klick, um WhatsApp zwischen Android und iOS zu übertragen, ohne Daten zu löschen (https://www.tenorshare.de/whatsapp-transfer-backup-restore.html?utm_source=partner&utm_medium=website&utm_campaign=reiboot-for-ios&utm_id=prnewswire&utm_term=prnewswire-ccy-20220915-ios-16-tenorshare). Es unterstützt auch das Sichern und Wiederherstellen von WhatsApp/WhatsApp Business-Daten.Tenorshare iCareFone for LINEiCareFone for LINE (https://www.tenorshare.de/icarefone-line-transfer.html?utm_source=partner&utm_medium=website&utm_campaign=reiboot-for-ios&utm_id=prnewswire&utm_term=prnewswire-ccy-20220915-ios-16-tenorshare) ist die spezielle LINE-Übertragungssoftware, die LINE zwischen Android und iPhone überträgt und auch LINE sichern und wiederherstellen kann.Tenorshare 4uKey - Password Manager4uKey - Password Manager ist ein iOS-Passwortmanager, mit dem Sie alle Ihre Passwörter auf dem iPhone und iPad einfach verwalten, anzeigen, exportieren, wiederherstellen und sicher finden können.Tenorshare 4uKey - iTunes Backup4uKey iTunes Backup ermöglicht es, vergessene iTunes-Backup-Passwörter sicher wiederherzustellen. Es kann auch die Verschlüsselung von iTunes-Backups und den Passwortschutz für die Bildschirmzeit deaktivieren.Informationen zu TenorshareTenorshare ist ein preisgekröntes, renommiertes und weit verbreitetes Softwareunternehmen, das für die Entwicklung erstklassiger Softwarelösungen für iOS-, Android-, Windows- und Mac-Plattformen bekannt ist. Zu den führenden Lösungen von Tenorshare gehören Datenwiederherstellung, Systemreparatur, Passwortwiederherstellung, Datenübertragung und ähnliche. Insgesamt bietet Tenorshare die fortschrittlichsten und funktionsreichsten Softwarelösungen an, die bereits Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt begeistert haben.Weitere Informationen: https://www.tenorshare.de/Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063525370322Twitter: https://twitter.com/TenorshareDYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwMroOD4xY1jdKXi8-UyDPwAlessia Linlinxiaowen@tenorshare.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1898557/image_1.jpgOriginal-Content von: Tenorshare Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell